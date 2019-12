LBV entrega cestas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social no Pará

4) Belém/PA Dia 20 de dezembro de 2019 Horário: 09 horas Local: Escola de Educação Infantil Jesus, da LBV Travessa Padre Eutíquio, 1976 – Bairro Batista Campos – Belém/PA Por:Ana Paula Francinete da Silva Ferreira Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

3) Comunidade Ribeirinha Ilha do Igarapé Grande – Curuçambá – Ananindeua/PA Dia 19 de dezembro de 2019 Horário: 14 horas Local: Comunidade Ribeirinha Ilha do Igarapé Grande-Curuçambá

2) Comunidade Quilombola Santana do Aurá (Ananindeua/PA) Dia 19 de dezembro de 2019 Horário: 9 horas Local: Comunidade Quilombola Santana do Aurá

Neste ano, a iniciativa visa beneficiar 40 mil famílias atendidas pelos programas socioeducacionais da LBV e as apoiadas por organizações parceiras da Instituição em todo o país. Cada família beneficiada receberá uma cesta composta por arroz, feijão, óleo, açúcar, leite em pó, café, macarrão, farinha de mandioca e de trigo, fubá, goiabada, massa para bolo, extrato de tomate, gelatina entre outros. Agenda de entrega de cestas de alimentos no Pará

A Legião da Boa Vontade entrega, nesta quarta-feira (18), às 09 horas, cestas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social em Ananindeua. A iniciativa faz parte da Campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, cujo o objetivo de oferecer um Natal digno e feliz a milhares de famílias em todo o Brasil. Também serão beneficiadas nesta ação famílias de Belém e das comunidades Ribeirinha Ilha do Igarapé Grande – Curuçambá e Quilombola Santana do Aurá (confira agenda abaixo).

