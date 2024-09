Lesão grave afasta Ter Stegen dos gramados por até 8 meses

Ter Stegen desfalcará o Barcelona após ter que passar por uma cirurgia no joelho. | Foto: Divulgação/Barcelona FC

Goleiro do Barcelona passará por cirurgia após ruptura completa do tendão patelar, comprometendo sua temporada.

No mundo do futebol, onde a habilidade e a preparação física são colocadas à prova em cada partida, um momento de azar pode transformar o destino de uma temporada inteira. Em um esporte onde os heróis são celebrados e as vitórias são construídas com suor e estratégia, a imprevisibilidade das lesões surge como um dos maiores temores tanto para atletas quanto para suas equipes.

Esse é o caso de Marc-André Ter Stegen, um dos pilares do Barcelona que sofreu uma grave lesão durante a goleada por 5 a 1 sobre o Villarreal, em partida válida pela La Liga, no último domingo (22). O arqueiro alemão, que caiu de maneira preocupante após defender um lance de escanteio, precisará passar por uma cirurgia para reparar a ruptura completa do tendão patelar do joelho direito. A previsão inicial é de que ele fique afastado dos gramados por um período de sete a oito meses, o que pode significar o fim de sua temporada.

Aos 32 anos, Ter Stegen não só se consolidou como peça fundamental no time catalão, onde completou 289 jogos, mas também assumiu recentemente a titularidade na seleção alemã, um posto que por muitos anos pertenceu a Manuel Neuer.

LESÃO GRAVE

O incidente ocorreu ainda na reta final do primeiro tempo, e a reação imediata dos companheiros de equipe e adversários, que chamaram por atendimento médico urgente, evidenciou a gravidade da situação. Ele deixou o campo chorando, carregado na maca, sob os olhares apreensivos dos torcedores.

O impacto da ausência de Ter Stegen será sentido tanto pelo Barcelona, que lidera o Campeonato Espanhol com 100% de aproveitamento, quanto pela seleção alemã, onde o goleiro vinha se destacando nas recentes partidas pela Liga das Nações. Com cinco gols sofridos em seis rodadas, o goleiro havia sido uma das âncoras defensivas dos barcelonistas nesta temporada. Agora, a responsabilidade de substituir o camisa 1 recairá sobre Iñaki Peña, jovem goleiro formado nas categorias de base do clube, que terá a árdua tarefa de manter a solidez defensiva da equipe.

A lesão representa um desafio adicional para o Barcelona em uma temporada já intensa, onde o clube busca manter sua posição de liderança na La Liga e avançar nas competições europeias. A ausência prolongada de um jogador da importância de Ter Stegen certamente exigirá ajustes significativos na estratégia defensiva da equipe de Xavi Hernández.

Fonte: ESPN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/2024/08:28:51

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...