Passageira surta e ataca comissários em em voo da Azul

Mulher precisou ser contida após gerar confusão durante voo da Azul. | Foto: Reprodução/Freepik

A mulher foi contida com lacres plásticos no assento até o avião pousar. O voo estava saindo de Recife.

Consumir bebidas alcoólicas antes de entrar em um avião pode ser perigoso, pois o álcool afeta o julgamento e o controle emocional, podendo aumentar o risco de comportamentos inadequados ou agressivos, como no caso de discussões ou desrespeito às instruções da tripulação, além de que em emergências, é importante estar atento e seguir rapidamente as orientações de segurança. O álcool também pode diminuir a capacidade de reação e a coordenação motora.

Uma passageira precisou ser contida durante um voo da Azul, que partia do Aeroporto do Recife, depois de causar uma confusão a bordo na última quinta-feira (19). Testemunhas contaram que ela tinha consumido bebida alcoólica antes de embarcar no Airbus A320.

A confusão começou quando a mulher discutiu e incomodou outros passageiros. Quando os comissários tentaram acalmá-la, ela reagiu com ofensas e cuspiu neles. A equipe usou lacres plásticos para contê-la e a manteve no assento até o avião pousar.

DESESPERO NO AR

Após chegar ao destino, a mulher foi escoltada pela Polícia Federal e levada para a delegacia do aeroporto. Segundo o portal AEROIN, ela chegou a gritar durante o voo que o avião pegaria fogo e cairia.

Em nota, a Azul se posicionou sobre o ocorrido e afirmou que “uma cliente indisciplinada no voo Recife-Viracopos, da última quinta-feira (19/9), foi imobilizada durante o trajeto por oferecer risco à tripulação e aos outros passageiros com seu comportamento inadequado”.

A Azul reforçou que “as autoridades foram chamadas para acompanhar o desembarque” e “que não tolera qualquer comportamento que cause desconforto ou constrangimento aos seus passageiros e tripulantes”.

