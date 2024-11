Líder de facção criminosa é preso em Barcarena | PA

Segundo os agentes, o líder da organização criminosa atuava na região de Vila do Conde, em Barcarena. | (Foto: Divulgação/PCPA)

O líder da facção criminosa que atuva no município de Barcarena estava foragido desde o ano de 2021.

Combater o avanço de facções criminosas no estado é uma das atuações da Polícia Civil do Pará que vem trabalhando para prender membros de organizações criminosas.

Na manhã desta segunda-feira (04) policiais da Delegacia de Vila dos Cabanos recapturaram o líder de uma facção criminosa que atuava na região de Vila do Conde, no município de Barcarena, região metropolitana.

Na ocasião, a operação cumpriu mandado de recaptura contra o chefe da facção que estava foragido desde o ano de 2021 e ainda prendeu mais duas pessoas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os agentes encontraram diversos entorpecentes e ainda apreenderam cerca de 1.324 gramas de substância similar à maconha, 234 gramas de substância semelhante a oxi e 6 gramas de uma terceira análoga à cocaína e dois celulares.

Segundo o delegado-geral Walter Resende, os agentes de Vila dos Cabanos contaram com o apoio logístico e operacional das equipes da Superintendência Regional da Polícia Civil do Baixo Tocantins, Delegacia de Homicídios de Abaetetuba e Delegacia de Barcarena.

“Por meio da unificação das nossas forças, tivemos êxito em entregar um resultado positivo e rápido à população, que resultou na captura do alvo que trazia riscos para a sociedade e para o bem-estar dos paraenses, em especial para os moradores de Barcarena”, disse o titular.

Os detidos foram encaminhados para a delegacia, onde irão cumprir medidas cabíveis e ficarão à disposição da justiça.

