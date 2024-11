PRF aborda carro idêntico ao de viatura policial dos EUA em Caruaru

Motorista apresentou documentação que comprova alterações no veículo. — Foto: PRF

Alteração de característica constava no documento do veículo. Motorista disse que possui um perfil nas redes sociais e posta imagens do carro no canal.

Um carro caracterizado como uma viatura de polícia dos Estados Unidos chamou a atenção de policias rodoviários federais no último domingo (3), na BR 104, em Caruaru, Agreste de Pernambuco. Apesar de inusitadas, as modificações no veículo estavam autorizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE).

Policiais realizavam uma fiscalização no Km 63 da rodovia, quando abordaram um carro com diversas modificações para se parecer com uma viatura norte-americana. Ao verificar a documentação apresentada pelo motorista, a equipe constatou que a alteração de característica constava no licenciamento do veículo.

Apesar disso, o carro estava com irregularidades na película utilizada e na luz de led do farol dianteiro. Foram emitidas autuações por essas infrações e o motorista seguiu viagem, sendo dado um prazo para que ele regularize a situação. O motorista disse que possui um perfil nas redes sociais e posta imagens do carro no canal.

Fonte: g1 Caruaru e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/11/2024/16:20:34

