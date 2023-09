Material contendo nudez é entregue a crianças do jardim de infância (Foto:Reprodução / Material cedido ao Metrópoles).

Livro contendo imagens de nudez e insinuações de sexo é entregue a crianças do jardim de infância

As imagens foram distribuídas por um artista para crianças de 4 anos de uma escola pública do Distrito Federal

Um livro com imagens de nudez e insinuações de sexo foi entregue a crianças do jardim de Infância de uma escola pública, localizada no Distrito Federal. O material revoltou os pais que alegaram que o material foi entregue por um artista na semana de arte do colégio.

Em uma das imagens, é possível ver o desenho de uma mulher nua, com os seios e parte das nádegas à mostra, como sendo uma atividade de colorir.

O pai de um dos alunos, que optou por não se identificar, comentou que não acreditou quando se deparou com as imagens. “Uma mulher com seios à mostra, em uma posição obscena. Para ser mais específico, em uma posição de quatro, no mundo adulto, né…? Eu achei uma cena muito forte para uma criança de quatro anos ter que pintar”, relatou.

Cada criança teria recebido um livro diferente, mas outros responsáveis também se sentiram escandalizados com as imagens vistas por seus filhos. Diante da situação, em um grupo no WhatsApp, a diretora do colégio reconheceu o erro, pediu desculpas e informou que irá cobrar mais atenção por parte dos professores quanto aos livros que chegam nas casas das crianças.

“Talvez não tenha sido intencional, mas 5 das 170 revistinhas tinham conteúdo impróprio para as crianças. Assim que soubemos do ocorrido postamos mensagens nos grupos da escola pedindo que as famílias olhassem o conteúdo do material recebido e nos avisasse. O artista, inclusive, já pediu desculpas em um vídeo”, disse o comunicado.

Pautas políticas

Nas redes sociais, alguns internautas relacionaram o feito como sendo um ato político, levantando, inclusive, um debate na Câmara dos Deputados.

“Já chegaram na plenária da Câmara dos Deputados com o discurso errôneo e distorcido do deputado Tiago Manzoni que atribui o fato a questões políticas e também a jornais e mídias. Caso queiram saber melhor o conteúdo, a internet está dando acesso a tudo. Não entendo onde querem chegar, mas acredito que já tenham ido longe demais em tornarem pública uma situação com fatos totalmente falsos”, disse a diretora ainda no comunicado.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2023/09:21:08

