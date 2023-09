Ex-integrante das Forças Especiais do Exército é alvo da nova fase da operação Lesa Pátria

PF cumpre mandado de busca e apreensão contra general da reserva Ridauto Lúcio Fernandes (Foto:Divulgação / Exército).

PF cumpre mandado de busca e apreensão contra general da reserva Ridauto Lúcio Fernandes, acusado de participação nos atos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro

O general da reserva Ridauto Lúcio Fernandes é alvo da 18ª fase da Operação Lesa Pátria, que apura os atos ocorridos em Brasília em 8 de janeiro deste ano, quando as sedes dos três poderes – Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal – foram invadidas e depredadas por manifestantes radicais.

Na manhã desta sexta-feira (29), a Polícia Federal cumpre um mandado de busca e apreensão em Brasília contra Fernandes, expedido pelo STF, que também determinou o bloqueio de ativos e valores do militar ex-integrante das Forças Especiais do Exército. Armas do general foram apreendidas por agentes apreenderam armas do general.

Investigações apontam que ele seria executor e possivelmente um dos idealizadores dos atos golpistas.

Ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Ridauto Lúcio Fernandes foi nomeado para o cargo em julho de 2021 e exonerado no dia 31 de dezembro, último dia do governo de Jair Bolsonaro, e seria ligado ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2023/09:34:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...