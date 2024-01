Loja de celulares é assaltada por ‘casal chique’ em Belém; um suspeito foi preso

A ação agressiva da dupla, que estava armada, foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Uma loja de celulares localizada atrás de um shopping center, no bairro Batista Campos, em Belém, foi alvo de um casal de assaltantes na tarde da última quarta-feira (24). A ação agressiva da dupla, que estava armada, foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. Segundo a polícia, um suspeito foi preso. Buscas continuam sendo realizadas para localizar os demais envolvidos.

A gravação mostra o momento em que os assaltantes chegam ao local bem vestidos e sem levantar nenhuma suspeita. Um dos clientes que estavam no local seria um policial. Ele teve sua arma roubada pelo casal.Os equipamentos também captaram o áudio com as ordens dadas pelos suspeitos para as vítimas. “Abaixa a cabeça, p****. Não olha pra minha cara, c******. Abaixa a cabeça que eu tô a fim de te matar”, diz o assaltante, enquanto guardava a arma tomada do agente público.

Neste momento, o criminoso ordena que a comparsa dele recolha todos os celulares e leve as vítimas para a área do banheiro, longe do alcance das câmeras. “Acompanha eles. Não dá mole. Coloca no chão, coloca na mochila dele aqui”, ordena o bandido. A gravação dura quase dois minutos e, quando se encerra, não é possível saber o desfecho da situação.A reportagem de O Liberal acionou a Polícia Civil para checar mais detalhes sobre o ocorrido. “A Polícia Civil informa que um homem foi preso em flagrante, suspeito de participar do roubo a uma loja de celulares. Equipes analisam imagens de câmeras de segurança e trabalham para identificar os demais envolvidos no crime”, comunicou a PC.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/01/2024/12:37:40

