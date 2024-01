Lula avalia demitir cúpula da Abin em meio à investigação da PF

Investigações da Polícia Federal apontam para um possível conluio da atual gestão para blindar investigados de comporem um esquema espionagem ilegal.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (`PT) avalia demitir da cúpula da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) após o avanço das investigações da Polícia Federal (PF) que apontam para um possível conluio da atual gestão para blindar investigados por esquema espionagem ilegal, a chamada “Abin Paralela”. As informações foram divulgadas pelo blog da jornalista Andréia Sadi.

Para investigadores da PF, permanência de integrantes do comando da agência se tornou “insustentável”. Segundo a jornalista, uma ala defende a demissão do diretor-geral da Abin, Luiz Fernando Corrêa, e do diretor Alessandro Moretti, ex-número 2 de Anderson Torres. Investigações apontam que a Abin teria sido “instrumentalizada” para monitorar ilegalmente autoridades e pessoas envolvidas em investigações, e também desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O uso indevido da agência teria ocorrido durante a gestão do agora deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que comandou o órgão na gestão de Bolsonaro.

Nesta quinta-feira (25), a Polícia Federal deflagrou a Operação Vigilância Aproximada e cumpriram 21 mandados de busca e apreensão em Brasília/DF (18), Juiz de Fora/MG (1), São João Del Rei/MG (1) e Rio de Janeiro/RJ (1). Ramagem foi um dos alvos da operação.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/01/2024/12:39:42

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...