Motorista foge ao ser flagrado com carga ilegal de madeira na BR-222, no PA

Ascom/Sefa

A carga está avaliada em R$ 13.890,44. Foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TAD), no valor total de R$ 7.111,49, referentes a imposto e multa.

Uma carga de 28.986 m³ de madeira em tora de diversas espécies foi apreendida em Dom Eliseu, no sudeste do Pará.

O material era transportado em um caminhão sem placa, cujo condutor não obedeceu ao pedido de parada dos fiscais estaduais. O condutor fugiu. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) neste domingo (23).

O veículo foi interceptado pela equipe da Sefa, à altura do KM-05 da BR-222, às proximidades de Dom Eliseu. O motorista ignorou o pedido de parada e fugiu por uma estrada vicinal. O veículo foi perseguido e parado a 700 metros da rodovia. O condutor fugiu, e após a vistoria foi constatado que não havia nota fiscal e nem licença ambiental da carga.

“Foi solicitado auxílio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Dom Eliseu, que imediatamente se deslocou até o local e deu todo o apoio para conduzir o veículo ao município.

A carga está no pátio da PRF, onde aguarda os procedimentos para verificação de crime ambiental e outros, se houver”, informou o coordenador em exercício do Itinga, José Ribamar Santos.

A carga está avaliada em R$ 13.890,44. Foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TAD), no valor total de R$ 7.111,49, referentes a imposto e multa. O pagamento ainda não foi feito.

No mesmo dia, durante a fiscalização volante na Rodovia BR-222, entre os municípios de Dom Eliseu e Rondon do Pará, fiscais da Sefa abordaram um veículo e constataram que a carga de 10 mil litros de diesel S10, no valor de R$ 44.274,00, não tinha nota fiscal. Foi lavrado TAD no valor de R$ 13.547,84, que aguarda pagamento. A mercadoria saiu de uma fazenda em Dom Eliseu e seria distribuída por várias fazendas da região. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 24/10/2022/16:37:31

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...