Lotofácil da Independência sorteia R$ 200 milhões neste sábado (9), maior prêmio da categoria

Aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3 e pode ser feita até às 17h

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio não acumula

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (9), a partir das 20h, o concurso especial de número 2.900 da Lotofácil da Independência, com um prêmio estimado em R$ 200 milhões para as apostas que acertarem 15 números, maior valor da história da modalidade.

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio não acumula e se nenhuma aposta cravar os 15 números, o valor será dividido entre os acertadores de 14 números e assim por diante, conforme regra da modalidade.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Lotofácil da Independência e aplique todo o valor na poupança da Caixa, receberá cerca de R$ 1,36 milhão em rendimentos no primeiro mês.

Se preferir investir em imóveis, o ganhador poderá adquirir 80 apartamentos de alto padrão no valor de R$ 2,5 milhões cada.

Como apostar

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3 e podem ser feitas até as 17h do dia do sorteio.

Para apostar é preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e leva o prêmio quem acertar de 11 a 15 números.

Além disso, também é possível deixar o sistema escolher os números por meio da surpresinha.

Outra forma de apostar na Lotofácil, além dos jogos individuais, é formar um grupo para escolher os números, o chamado bolão Caixa.

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.

Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Veja também: Inter e Caixa fazem 1ª transferência usando Drex

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2023/6:49:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...