Lula chega a Santarém e vai passar cinco dias no Pará

Lula está no Pará, onde vai passar o fim de semana e cumprir agendas até a próxima quarta-feira (9), ao fim da Cúpula da Amazônia em Belém (Foto| Ricardo Stuckert/Presidência da República)

Agenda do presidente em solo paraense prevê fim de semana de descanso e inaugurações em Santarém antes da participação do presidente na Cúpula da Amazônia em Belém.

O Estado do Pará ganhou notoriedade internacional desde o anúncio de que Belém será sede da Conferência do Clima da ONU em 2025. Se a COP-30 parece distante, a realidade é que as discussões e planejamentos para o evento, que acontecerá daqui a mais de dois anos, já começaram.

Com três eventos em sequência: Fórum das Cidades Amazônicas, Diálogos Amazônicos e Cúpula da Amazônia, Belém receberá visitantes ilustres, como autoridades brasileiras e internacionais, que confirmaram presença nas programações sediadas no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

O primeiro presidente a desembarcar no Pará foi Luiz Inácio Lula da Silva. O chefe do Executivo nacional desembarcou no Estado na tarde desta sexta-feira (4), pouco antes das 16h. O avião presidencial pousou o Aeroporto Internacional de Santarém e a comitiva seguiu para o restaurante Casa do Saulo, localizado na comunidade Carapanari.

O presidente ficará em bangalôs instalados no local durante o fim de semana. Já na segunda-feira (7), ele fará a inauguração da Infovia 01 do Programa Norte Conectado em um evento no campus Tapajós da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e visitará as instalações do Navio Hospital Escola Abaré.

Já na terça-feira (8), o presidente inicia sua participação na Cúpula da Amazônia ao lado de outros chefes de Estado de países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), composta por Brasil, Bolívia Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.

Até então, estão confirmados os presidentes de todos os países membros da OTCA, exceto Guillermo Lasso, do Equador, e Chan Santokhi, do Suriname, que ainda não informaram se estarão presentes. Autoridades da França, Alemanha e Noruega — principais doadoras do Fundo Amazônia — também são esperadas no evento.

Chefes de Estado da África (República Democrática do Congo e República do Congo), da Ásia (Indonésia) e do Caribe (São Vicente e Granadinas) confirmaram presença, assim como o presidente da COP-28, Sultan Ahmed al-Jaber, dos Emirados Árabes Unidos.

