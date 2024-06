Lula diz que assumiu Brasil destruído como a Faixa de Gaza

(Foto: Ricardo Stuckert / PR)- As declarações foram feitas durante o lançamento da pedra fundamental do Campus Zona Leste da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e do Campus Cidade Tiradentes do Instituto Federal de São Paulo.

Neste sábado (29) em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que encontrou o Brasil destruído quando assumiu a presidência, comparando a situação do país à Faixa de Gaza, território palestino controlado pelo Hamas e devastado pelos ataques de Israel.

“Não sei se vocês acompanham na televisão a Faixa de Gaza, dos palestinos. Eu não sei se vocês veem a destruição que a guerra está fazendo por lá. Nós encontramos o país assim, sem ministérios, sem funcionários, com um rombo de quase R$ 300 bilhões. (…) Se não fosse uma PEC de transição, a gente não governava. É a primeira vez na história do Brasil que alguém começa a governar antes de tomar posse”, afirmou Lula. “Porque o desastre a que esse país foi submetido, ele será inesquecível.”

As declarações foram feitas durante o lançamento da pedra fundamental do Campus Zona Leste da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e do Campus Cidade Tiradentes do Instituto Federal de São Paulo.

Além de Lula, participaram do evento os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Educação, Camilo Santana, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSol), a pré-candidata a vice de Boulos, Marta Suplicy, e o também deputado federal Ivan Valente (PSol).

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2024/01:58:03

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...