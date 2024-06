Caso Americanas: ex-diretora está na lista de foragidos da Interpol e vai se entregar

Ex-diretora da Americanas vai se entregar (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

Defesa alega viagem antecipada para negar tentaiva de fuga.

A ex-diretora digital da Americanas, Anna Saicali, vai se entregar à polícia neste domingo (30), no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Os advogados de Saicali procuraram a Polícia Federal para negociar a sua entrega na quinta-feira (27), após a deflagração da operação, sob a alegação de que a viagem da investigada à Europa já estava comprada com antecedência, sem haver intenção de fuga. A executiva foi incluída na lista de foragidos internacionais da Interpol e embarca de volta ao Brasil na noite deste sábado (29). As informações são do jornal O Globo.

Seguindo a decisão do juiz Marcio Muniz da Silva Carvalho, da 10⁠ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, Saicali deverá se apresentar às autoridades portuguesas e terá o passaporte confiscado pela Polícia Federal (PF) ao chegar ao Brasil. Apesar de não ficar presa ou passar por audiência de custódia, a ex-diretora fica impedida de sair do país enquanto as investigações sobre as fraudes bilionárias correrem. São apresentadas acusações de crimes como manipulação de mercado, uso de informação privilegiada e associação criminosa.

Além de Saicali, o ex-CEO da rede Miguel Gutierrez, também teve sua prisão preventiva decretada. O empresário estava em Madri há um ano e foi capturado nesta sexta-feira (28), pela polícia espanhola.

Argumento da defesa

Para sustentar o argumento de que a ex-diretora não estaria tentando escapar da prisão, a defesa alega que a viagem para Portugal foi comprada com antecedência. A executiva embarcou no dia 16, com uma passagem comprada diretamente no balcão porque, segundo os seus advogados, ela havia perdido o bilhete original com previsão para o dia 15. Ainda acrescentam que Saicali viajou para a Europa com o filho para comemorar o aniversário e ir à Bienal de Veneza. Ela teria voltado a Lisboa no último dia 25 e estaria na cidade quando a operação da PF foi deflagrada no Brasil.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2024/01:58:03

