Lula e Janja no funeral do papa Francisco

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com Sua Santidade o Papa Francisco , no Hotel Borgo Egnazia. Puglia – Itália Foto: Ricardo Stuckert / PR

Petista esteve com pontífice duas vezes antes de sua morte; Primeira-dama foi a Roma em fevereiro

O presidente Lula (PT) e a primeira-dama Janja da Silva viajarão a Roma para o funeral do papa Francisco na próxima semana.

A comitiva será anunciada nesta terça, 21, para a cerimônia cuja data ainda não foi definida.

Em 2023, o petista esteve com o pontífice durante uma viagem à Itália para a cúpula do G7.

Em nota publicada no X, Lula relembrou os encontros com Francisco.

Um deles ocorreu em 2020, logo após o petista deixar a prisão.

“Nas vezes em que eu e Janja fomos abençoados com a oportunidade de encontrar o Papa Francisco e sermos recebidos por ele com muito carinho, pudemos compartilhar nossos ideais de paz, igualdade e justiça. Ideais de que o mundo sempre precisou. E sempre precisará”, escreveu em seu perfil oficial.

O presidente americano, Donald Trump, confirmou presença no funeral. O republicano viajará com a sua esposa e primeira-dama, Melania Trump.

Janja e o Papa

Em fevereiro, Janja se encontrou com o Papa Francisco no Vaticano.

Durante viagem a Roma, a primeira-dama se encontrou com o líder da Igreja Católica no Vaticano para conversar sobre a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, “um compromisso que Sua Santidade apoia e aprecia, se dedicando, ao longo de sua missão, aos mais vulneráveis”.

Os gastos de Janja, porém, foram criticados pelos brasileiros.

De acordo com o Estadão, a primeira-dama pagou R$ 34,1 mil em passagens áreas de classe executiva para ir e voltar da capital italiana.

Morte

O Papa Francisco morreu na manhã desta segunda-feira, 21, aos 88 anos, em sua residência na Casa Santa Marta, no Vaticano.

Eles ficarão reunidos dentro do Vaticano sem qualquer acesso ao mundo exterior.

Além disso, os cardeais permanecem incomunicáveis.

É proibido o uso de qualquer meio de comunicação e conversar com pessoas de fora do Vaticano até a definição do novo pontífice.

Fonte: João Pedro Farah – oantagonista e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/04/2025/14:41:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...