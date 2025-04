Itupiranga recebe emenda de R$ 100 mil para fortalecer assistência social do município

(Foto: Reprodução) – A aplicação eficaz desse recurso pode representar um avanço significativo na inclusão social e na proteção da população mais fragilizada de Itupiranga.

O município de Itupiranga, localizado na região sudeste do Pará, recebeu nesta terça-feira (22/4) o repasse de R$ 100 mil destinado à Secretaria de Assistência Social. O valor é fruto de uma emenda impositiva do deputado estadual Dirceu Ten Caten (PT), com o objetivo de fortalecer projetos e ações sociais voltadas à população em situação de vulnerabilidade.

De acordo com informações repassadas pela assessoria, o recurso já foi creditado na conta da secretaria e está autorizado para ser utilizado com custeio. Isso significa que poderá ser aplicado diretamente na execução de serviços essenciais, como o atendimento a idosos, mulheres e famílias em risco social, além da manutenção de programas locais desenvolvidos pela pasta.

A emenda foi articulada em parceria com o prefeito de Itupiranga, Wagno Godoy (PP), que aparece ao lado do deputado na divulgação da ação. Segundo ambos, o recurso reforça o compromisso conjunto entre os poderes Executivo e Legislativo com o fortalecimento da política de assistência social no município.

A assistência social desempenha um papel essencial na promoção da dignidade humana e na redução das desigualdades. Com essa verba, a expectativa é garantir melhorias no acolhimento e no atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, ampliando o acesso a direitos básicos e fortalecendo o cuidado com grupos prioritários, como crianças, mulheres vítimas de violência, pessoas com deficiência e idosos. A aplicação eficaz desse recurso pode representar um avanço significativo na inclusão social e na proteção da população mais fragilizada de Itupiranga.

A medida evidencia a atenção do mandato parlamentar e da gestão municipal às necessidades da população, priorizando ações que promovam dignidade e inclusão social.

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/04/2025/14:37:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...