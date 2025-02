Lula e Ministério das Cidades entregam 1.008 moradias em Outeiro

(Foto: Reprodução) – Ricardo Stuckert/PR

O sonho de ter a casa própria se tornou realidade para milhares de paraenses. Nesta quinta-feira (13), o Residencial Viver Outeiro foi entregue oficialmente às famílias contempladas pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

A cerimônia contou com a presença do presidente Lula, do governador do Pará, Helder Barbalho, do ministro das Cidades, Jader Filho, do prefeito de Belém, Igor Normando, e de diversas autoridades. Milhares de moradores participaram do evento para receber as chaves das 1.008 moradias, que devem receber mais de 5 mil pessoas.

O evento foi aberto pelo prefeito de Belém, Igor Normando, que ressaltou a importância da reestruturação do distrito. “Estamos trabalhando junto com a nossa população, pois me elegeram para mudar a história da nossa cidade, os rumos de Belém. Não me elegeram para fazer a mesma coisa. Não vim aqui falar de política, até porque a culpa do abandono da cidade não é minha, mas a responsabilidade de resolver os problemas é minha desde 1°de janeiro, e eu não vou choramingar porque a culpa é de quem me antecedeu, mas vou trabalhar para mostrar que belém pode mais”, afirmou

Na ocasião, o prefeito anunciou ainda o investimento de R$ 5 milhões na Escola Bosque, que deverá ainda receber uma creche e manter o programa pedagógico do local. “Vamos investir em quem precisa, quem merece nosso respeito, que são as pessoas que frequentam a Escola Bosque, que trabalham com dedicação. Não vai ter um prefeito que vai fazer mais por Outeiro que eu”, completou Igor.

O ministro da Educação, Camilo Santana, também esteve no evento e anunciou a criação de três novos campi do Instituto Federal do Pará (IFPA) no Estado. “”Quem é pai ou mãe sabe que o sonho é que seu filho estude em uma boa escola, termine o ensino médio e entre em uma universidade”, afirmou.

O governador do Pará, Helder Barbalho, destacou o protagonismo de Belém com a realização da COP 30. “O Pará está vivendo o mais importante momento da sua história, com o protagonismo ambiental, com a liderança da Amazônia e a construção de políticas públicas e o avanço de conquistas. Este conjunto habitacional é um exemplo do quanto uma decisão política pode mudar a vida de muitas pessoas”, afirmou o governador.

O ministro das Cidades Jader Filho ressaltou a importância do programa habitacional para a população não só do Pará, mas do Brasil. “O senhor vai, presidente, no final do seu mandato, ter reduzido em 2,5 milhões o déficit habitacional deste país. Aqui no Pará, são mais de 22 mil novas unidades, entre o Minha Casa, Minha Vida Rural, o Minha Casa, Minha Vida urbano, o Minha Casa, Minha Vida entidades”, afirmou o ministro Jader Filho. “Hoje o senhor assinou aqui, presidente, são 900 novas unidades para o povo da zona Rural do Estado do Pará. Para que a gente possa dar dignidade ao povo paraense”, afirmou.

O presidente Lula encerrou o evento e mostrou emoção ao falar sobre a entrega das mais de 1 mil moradias em Outeiro. “Eu entendo a felicidade de vocês, porque a minha primeira casa, em 1975, tinha 33 m², onde eu morava com Marisa (ex-mulher do presidente), a mãe dela, três filhos e dois cachorros. Era o meu ninho”, afirmou o presidente.”E quando eu vejo vocês receberem uma casa, uma coisa tratada com respeito e com decência, e penso no despreparo e desrespeito com que as pessoas têm com o povo pobre desse país. Como umas pessoas que governaram esse país de 2016 a 2022 pode dizer que governou, se não tiveram coragem de dar continuidade à obra (do Viver Outeiro) que já tinha mais de 60% concluído?”

RESIDENCIAL VIVER OUTEIRO

As autoridades participam da entrega de 1.008 moradias do Residencial Viver Outeiro, que faz parte da faixa 1 do MCMV, beneficiando diretamente 1.008 famílias, o que representa aproximadamente 5.040 pessoas. As moradias possuem 43,85 m², com sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço, atendendo a uma demanda crescente por habitação de qualidade para famílias com renda bruta de até R$ 2.850,00. Além disso, 31 unidades são adaptadas para pessoas com deficiência, e 221 unidades são adaptáveis, garantindo a inclusão social.

A obra, que teve um investimento de R$ 95.627.241,04, foi financiada pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com um aporte de R$ 1.601.792,72 da Prefeitura de Belém para a execução da pavimentação de acesso e distribuição, serviços que não são cobertos pelo FAR. As obras foram retomadas em janeiro de 2023 após um período de paralisação, devido à rescisão do contrato com a construtora anterior. A nova empresa contratada, Mape Engenharia Ltda., concluiu as obras em 24 meses, entregando um residencial com infraestrutura completa, incluindo pavimentação, drenagem, iluminação, rede de água e esgoto, e energia elétrica.

O Residencial Viver Outeiro também contará com espaços de lazer, como dois centros comunitários, duas quadras poliesportivas e dois playgrounds, promovendo qualidade de vida e bem-estar para os moradores.

