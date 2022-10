Lula foi o candidato à presidência mais votado no Pará

O candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o mais votado no estado do Pará. Com 100% das urnas apuradas neste domingo (2), Lula atingiu 52,22% dos votos válidos, o equivalente a pouco mais de 2,4 milhões de votos.

Lula vira sobre Bolsonaro e eleições vão para 2º turno

O número representa uma diferença de 559.957 votos em relação ao adversário, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e candidato à reeleição. No estado do Pará, Bolsonaro alcançou 40,27% dos votos válidos, o que representa mais de 1,8 milhão de votos.

Repetindo 2018

Com o resultado divulgado pela Justiça Eleitoral, o estado do Pará mantém os votos no partido de Lula da mesma forma como o fez em 2018, quando disputavam pelo cargo à Presidência da República os candidatos Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (na época, do PSL).

Naquele primeiro turno, além do Pará, votaram na sigla os estados Maranhão, Piauí, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Já no segundo turno a quantidade de estados aumentou: além do Pará, tivemos Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/10/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...