Eleições 2022: veja os deputados federais eleitos no Pará

Com 99,44% das urnas apuradas, o Pará elegeu seus 17 deputados federais no primeiro turno das eleições 2022, realizadas neste domingo. Os dados foram compilados pelo UOL, a partir da atualização divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Vale destacar que, entre os 17 eleitos, nove são do MDB. Em seguida, vem o PL, com três eleitos; o PT e o PSD, que empatam com dois deputados federais.

Veja a lista dos deputados federais eleitos no Pará:

1- Dra Alessandra Haber (MDB) – 5,73% (257.791)

2- Delegado Eder Mauro (PL) – 4,56% – (205.229)

3-Elcione (MDB) – 3,88% (174.734)

4- Priante (MDB) – 3,69% (166.238)

5-Renilce Nicodemos (MDB) – 3,58% (161.285)

6- Júnior Ferrari (PSD) – 3,52% (158.764)

7- Dilvanda Faro (PT) – 3,29% (148.278)

8-Celso Sabino (UNIÃO) – 3,13% (141.205)

9- Antonio Doido (MDB) – 2,79% (125.476)

10- Keniston (MDB) – 2,78% (125.385)

11- Andreia Siqueira (MDB) – 2,73% (122.859)

12- Joaquim Passarinho (PL) – 2,71% (122.053)

13- Delegado Caveira (PL) – 2,35% (105.933)

14- Olival Marques (MDB) – 2,26% (101.668)

15- Airton Faleiro (PT) – 1,75% (78.993)

16- Henderson Pinto (MDB) – 1,66% (74.633)

17- Raimundo Santos (PSD) – 1,38% (62.103)

