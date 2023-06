Lula inicia viagem à Europa; presidente passará por Itália, Vaticano e França

(Foto:Ricardo Stuckert ) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou para a Europa na noite desta segunda-feira (19).

Após uma escala em Recife, Pernambuco, o presidente brasileiro deve embarcar por volta de meia-noite para seu primeiro destino, Roma, na Itália. Ele também tem agendas no Vaticano, e em Paris, na França.

Lula deve ficar na Europa até o final da semana, e se encontrará com o papa Francisco e os presidentes da Itália e da França. Ele também deve participar da Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global, que contará com a presença de outros presidentes e autoridades globais para discutir ações em relação à mudança climática.

Nesta terça-feira (20), o presidente se encontrará com o sociólogo italiano Domenico de Masi em Roma.

Na quarta-feira (21), ele tem uma reunião com o presidente italiano, Sergio Mattarella. Depois, Lula segue para uma audiência com o papa Francisco, no Vaticano.

Segundo Lula, ele pretende abordar temas como a fome, o meio ambiente, Mercosul e a guerra entre Rússia e Ucrânia durante a audiência com o papa.

O presidente também se encontrará com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, que declarou apoio a Lula nas eleições do ano passado. Um encontro com a primeira-ministra, Giorgia Meloni, não teria sido confirmado por uma questão de agenda dela.

Depois da Itália, Lula deve seguir para a França, onde participará da Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global, em Paris, na quinta-feira (22).

A Cúpula reúne diversos líderes mundiais para abordar, entre outros pontos, a reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento, o financiamento de tecnologias verdes e a criação de novos impostos internacionais. O presidente também deve falar sobre a Amazônia e a COP30, evento mundial de meio ambiente que será realizado em Belém, no Pará, em 2025.

No mesmo dia, ele também pretende discursar durante o festival de música “Power Our Planet”, que acontece na cidade, em frente à Torre Eiffel. O evento é promovido pela Global Citizen, organização que tem como foco acabar com a extrema pobreza. O convite a Lula foi feito pelo músico Chris Martins, vocalista do Coldplay.

A noite, Lula participa de um jantar oferecido pelo presidente francês, Emmanuel Macron, aos líderes convidados para a Cúpula.

Na sexta-feira (23), o presidente deve discursar na Cúpula, e também terá um encontro bilateral com Macron – um almoço de trabalho oferecido a Lula pelo presidente francês.

Durante uma transmissão ao vivo nesta segunda (19), Lula afirmou que pretende discutir com Macron sobre o acordo Mercosul-União Europeia.

“Eu quero discutir com o Macron a questão do parlamento francês que aprovou o endurecimento no acordo Mercosul-União Europeia, ou seja, a União Europeia não pode ameaçar o Mercosul de punir se o Mercosul não cumprir isso ou aquilo. Olha, se nós somos parceiros estratégicos, você não tem que fazer ameaças, você tem que ajudar”, disse Lula.

Fonte: Elijonas Maia e Beatrice Mesiano, da CNN, em Brasília, e Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2023/09:05:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...