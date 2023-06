Anvisa suspende venda e uso de leites Natville; veja produtos afetados

Determinação abrange o leite integral e o desnatado em embalagem de um litro, bem como o soro de leite em pó – (Foto:Reprodução/Natville).

A comercialização, distribuição e uso de leite da marca Natville foram suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os produtos afetados foram fabricados entre janeiro e maio de 2023 pela empresa Laticínios Santa Maria Ltda.

Essa determinação abrange o leite integral e o desnatado em embalagem de um litro, bem como o soro de leite em pó vendido em embalagens de 25 quilos. Veja os produtos afetados:

Leite UHT integral;

Leite UHT desnatado (embalagem de 1 litro);

Soro de leite em pó parcialmente desmineralizado 40% (embalagem de 25 kg);

As irregularidades foram descobertas durante uma inspeção realizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A Laticínios Santa Maria não possui autorização do ministério para a produção, e as embalagens dos produtos indicavam incorretamente que eles haviam sido fabricados por uma filial.

A Anvisa informou que também foi constatado que esses alimentos foram produzidos sem as devidas condições de higiene e sem a realização dos controles necessários para garantir sua qualidade e segurança.

A Natville já iniciou o recolhimento voluntário dos produtos, e os clientes que identificarem os itens mencionados devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), cujo número está disponível na embalagem.

Como identificar os produtos suspensos?

Há informações que possibilitam que o consumidor identifique se o produto pertence aos lotes suspensos. Basta verificar algumas informações: marca no rótulo, que deve ser “Natville”; data de fabricação (estão suspensos os feitos entre janeiro e maio de 2023); dados de fabricação, que devem estar descritos desta maneira:

Leite UHT integral, 1 litro, marca Natville, e Leite UHT desnatado, 1 litro, marca Natville: nos rótulos dos produtos, consta a informação de produção pelo SIF 549 (Unidade de Beneficiamento do Leite e Derivados Laticínios Santa Maria Ltda. – CNPJ: 04.439.268/0003-47) e pelo SIF 2669 (CNPJ: 04.439.268/0001-85);

Soro de Leite em pó parcialmente desmineralizado 40%, 25 kg, marca Natville: no rótulo dos produtos, consta a informação de produção pelo SIF 549 (Unidade de Beneficiamento do Leite e Derivados Laticínios Santa Maria Ltda. – CNPJ: 04.439.268/0003-47).

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2023/09:18:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...