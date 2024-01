Lula passa por exames no Hospital Sírio-Libanês em SP

De acordo com o boletim médico do Hospital Sírio Libanê, os exames não mostraram alterações no quadro de saúde do presidente Lula.

O presidente Lula (PT) passou por exames de rotina em São Paulo neste sábado (13), que não mostraram alterações em seu quadro de saúde, informou o Hospital Sírio Libanês em boletim médico.

Lula, segundo o boletim, foi acompanhado por Roberto Kalil Filho, médico pessoal do presidente, e Ana Helena Germoglio.

O presidente tinha uma agenda no Rio na tarde desta sexta-feira (12), mas cancelou e viajou de Brasília a São Paulo, sem agenda oficial, onde ficará no final de semana.

Em 29 de setembro do ano passado, o presidente foi submetido a uma cirurgia no quadril em Brasília, chamada artroplastia –que é a colocação de uma prótese para tratar sintomas da artrose avançada.

Antes da cirurgia, o presidente vinha se queixando de dores desde o período eleitoral, em 2022. Chegou a afirmar que não realizou o procedimento logo depois de assumir para não demonstrar fragilidade e as pessoas acharem que ele estava “velho”.

Quer mais notícias do Brasil? Acesse nosso canal no WhatsApp!

A artrose é uma doença associada à perda de cartilagem, uma superfície que recobre as articulações para evitar o atrito entre os ossos.

À época, ele também fez uma blefaropastia, que consiste na retirada de excesso de pele das pálpebras.

Normalmente, se faz para evitar a aparência de um olho cansado, com a parte de cima das pálpebras caída sobre os olhos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/01/2024/19:31:25

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...