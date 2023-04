Professora trancou bebês em banheiro para salvar vidas

A educadora também relatou que o homem de 25 anos que matou quatro crianças estava com mais de uma machadinha (Foto: | NSC Total).

O ataque a uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, foi registrado na manhã desta quarta-feira (5). Quatro crianças foram mortas e outras cinco ficaram feridas, sendo uma em estado grave. O autor do crime seria um homem de 25 anos, que já foi preso pela Polícia Militar.

Em contato com o portal de notícias local NSC Total, a professora do maternal, Simone Aparecida Camargo, relatou que ao saber da invasão, trancou os bebês que cuidavam do banheiro.

A professora contou que preparava os pequenos para ir ao pátio da instituição para pegar sol, prática diária dos alunos, quando uma colega apareceu na porta da sala desesperada pedindo para trancar a porta e janelas.

Inicialmente, a educadora pensou que o agressor era uma assaltante que buscava fuga. Com isso, ela pegou as crianças, as colocou dentro do banheiro e trancou a porta na tentativa de proteger todos.

“Aí já vieram bater na porta, dizendo que ele entrou matando. Ele foi ao parque para matar. A turma do pré estava toda lá fazendo uma roda de conversa e ele invadiu”, contou.

Entenda

Um homem de 25 anos invadiu a creche particular Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor, localizada em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (5). O agressor matou quatro crianças e deixou outras cinco feridas, uma em estado grave.

O autor do crime foi preso pela Polícia Militar e está a disposição da justiça. O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, decretou luto oficial de três dias. Além disso, as aulas da rede municipal de Blumenau foram suspensas até quinta-feira (6).

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do NSC Total, em 05/04/2023/17:30:51

