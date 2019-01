Lulu Santos revela relacionamento com jovem baiano

Cantor de 65 anos divulgou foto ao lado de Clebson Teixeira

Lulu Santos, 65 anos, revelou pelo Instagram o relacionamento com o baiano Clebson Teixeira, 26 (Instagram/@lulusantosoficial/Reprodução)

Lulu Santos, 65 anos, revelou pelo Instagram o relacionamento com o baiano Clebson Teixeira, 26. O músico e técnico do The Voice, que costuma ser reservado quando o assunto é sua vida pessoal, publicou uma foto durante um passeio de helicóptero com o jovem, com a legenda: “Me leve para a lua”.

A confirmação do namoro veio entre os comentários de muitos fãs, que desejaram felicidades ao casal, ao que Lulu respondeu: “É realmente um privilégio, me sinto abençoado por tanto carinho e boas vibrações. Do fundo do coração, nosso muitíssimo obrigado”. Em seguida, o músico publicou um vídeo agradecendo o carinho recebido na postagem, desejando aos fãs o dobro de felicidade.

