Ministério Público pede suspensão de show de Joelma em cidade da região

Em resposta à Tribuna, o prefeito da cidade, José Antônio Alves Donato, afirmou que o Município ainda não pode se posicionar a respeito. “Nem citados fomos. Precisamos respeitar as regras, conhecer o que fora pedido. A partir disso, fazer a defesa e me posicionar. Só afirmo que o processo de contratação foi totalmente legal, como todos os demais dessa gestão.”

No caso atual, além do valor elevado da contratação, o promotor de Justiça Vinícius de Souza Chaves destaca que o Município não disponibilizou o inteiro teor do processo de inexigibilidade de licitação ou o termo do contrato em seu Portal da Transparência.

Conforme o MPMG, o Município e a empresa já respondem a outra ação judicial pela contratação da mesma artista, em 2022, pelo valor de R$ 265 mil. Na época, em inquérito civil instaurado, apurou-se superfaturamento de cerca de R$ 145 mil na contratação do show, considerando o preço médio da hora de apresentações então realizadas pela cantora. A ação busca o ressarcimento do dano aos cofres públicos, bem como aplicação de outras penalidades.

Além disso, a ação busca obrigar o Município a não efetuar qualquer pagamento referente à apresentação. Também requer à Justiça que seja determinada à empresa J Music Editora e Produções Artísticas a devolução de qualquer valor eventualmente recebido de forma antecipada. A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Barbacena (comarca à qual pertence Santa Bárbara do Tugúrio), que propôs a ação, aponta que o valor de R$ 500 mil está muito acima do preço de mercado.

Por meio de ação civil pública, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) requereu liminar para determinar ao município de Santa Bárbara do Tugúrio, distante cerca de 90 quilômetros de Juiz de Fora, a suspensão do contrato e do show da cantora Joelma. O evento está marcado para 30 de dezembro, em comemoração ao final do ano e ao aniversário da cidade.

Fonte: Tribunal de Minas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/12/2024/07:46:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com