Lutador paraense se inspira no irmão para vitória no UFC

Irmão do atual campeão Deiveson Figueiredo, Francisco “Sniper” Figueiredo tem desafio nos EUA, neste fim de semana

Os atletas do Pará estão tomando conta dos voos internacionais em busca do sucesso, mais precisamente as artes marciais mistas e um deles quer aproveitar a fama da família para ter bons resultados.

É o caso do lutador Francisco “Sniper” Figueiredo, que está nos EUA para mais um desafio no Ultimate Fight Championship (UFC), neste sábado (30), quando enfrentará o compatriota Daniel Lacerda pela categoria mosca do UFC Apex.

Para isso, o atleta paraense busca brilhar no octógono e se recuperar da sua última luta, quando foi derrotado pelo canadense Malcolm Gordon, em julho do ano passado.

Para isso, Francisco aposta em uma carga pesada de treinos que obteve nos últimos meses com alguns integrantes da comissão técnica do irmão, Deiveson Figueiredo, entre eles, o também paraense que mora nos EUA, Iliarde Santos.

“Agora estamos treinando da forma correta, com certeza. O Deiveson viajou e trouxe muita coisa para cá. Mudamos tudo e estamos implementando isso nos treinos e a na nossa academia”, aponta.

Falando no irmão, Francisco espera seguir o caminho do paraense que é o atual campeão do UFC, mas isso fica de lado na hora dos treinos.

“Ele (Deiveson) é uma lenda. Eu olho para ele e vejo isso. A gente sempre brincou muito e crescemos juntos. Temos o mesmo tamanho, idade parecida, mas ele me batia quando éramos moleques. Agora é diferente nos treinos”, brinca.

Francisco Figueiredo tem no seu cartel 17 lutas, com 12 vitórias, 4 derrotas e 1 empate.

O paraense Francisco Figueiredo, irmão do campeão peso-mosca Deiveson, fala sobre sua estreia vitoriosa no #UFCFightIsland8, quando superou o norte-americano… UFC Brasil. (Com informações do UFC).

