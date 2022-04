Fortuna paga por Elon Musk pelo Twitter soma o PIB do Pará e de mais dois Estados do Brasil; entenda

Cotação do dólar nesta segunda eleva o negócio a mais de R$ 214 bilhões (Foto:Burak Kebapci / Pexels)

Negócio fechado nesta segunda-feira (25) é de US$ 44 bilhões, o que representa mais de R$ 214 bilhões de reais

O Twitter anunciou ter aceitado a proposta de US$ 44 bilhões dada pelo bilionário da Tesla, Elon Musk, pela rede social Twitter. O negócio agita as redes sociais e a imprensa há semanas, mas foi bastante rápido para a resolução, dado o montante envolvido, que, na cotação do dólar desta segunda-feira (25), significa a soma do Produto Interno Bruto (PIB) do Pará, do Acre e do Amapá.

O dólar estava sendo negociado nesta segunda-feira, às 16h20, a R$ 4,87, o que, na conversão direta, resulta em mais de R$ 214 bilhões. O PIB do Pará, em 2021, foi de R$ 178,3 bilhões. Podemos somar a esse número ainda valor o PIB do Acre (R$ 15,6 bilhões) e do Amapá (R$ 17,4 bilhões) e chegaremos a R$ 208,3 bilhões. Ainda abaixo do que Musk pagou pelo controle acionário da rede social que tem mais de 400 milhões de usuários no mundo (TikTok tem um bilhão e o Instagram, 1,4 bilhão), sendo que 17 milhões somente no Brasil (Facebook ainda lidera, com 130 milhões).

Jornal Folha do Progresso em 25/04/2022/17:32:03

