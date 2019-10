Lutando contra leucemia”Valdir Tomaz” pioneiro de “‘Alvorada da Amazônia” morre aos 46 anos em hospital de Barretos

(Foto:Reprodução) – Valdir Tomaz é filho de Seno Tomaz e Anita Tomaz,chegaram em meados de 1979 em Alvorada da Amazônia onde criaram seus filhos.

Faleceu na noite de domingo (06) , no hospital do câncer em Barretos (SP), um pioneiro de Novo Progresso, morador da comunidade de Alvorada da Amazônia.

Valdir Tomaz , tinha 46 anos e aguardava um doador de medula óssea para tratar a leucemia há cerca de três meses estava em Barretos (SP), morreu na noite de domingo (06).

“Ele chegou a iniciar o tratamento, mas a doença se alastrou”.

Valdir Tomaz , é um dos idealizadores do Costelão festa tradicional que acontece todo ano no dia do trabalhador , era apaixonado por esportes , foi jogador do Gaivota Esporte Clube, era pioneiro em Alvorada da Amazônia, onde sua família chegou em 1979.Valdir deixa dois filhos.

O corpo de Valdir Tomaz, esta sendo trasladado para o estado do Pará, a previsão da chegada é até as 22 horas desta segunda-feira (07) , será velado no salão paroquial , e após missa de corpo presente, será sepultado na manhã desta terça-feira (08) no cemitério da comunidade.

