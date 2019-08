Luverdense perde para o Paysandu no Passo das Emas e é rebaixado para a Série D

Por:Só Notícias/Herbert de Souza -15/08/2019 20:56-(foto: Só Notícias) – O Luverdense está rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Há pouco, a equipe mato-grossense foi derrotada, por 3 a 1, pelo Paysandu, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, em partida válida pela penúltima rodada da Série C.

Com o resultado, o Luverdense permanece em 9º lugar no grupo B, com 13 pontos. Além da equipe mato-grossense, o Atlético-AC, que ficou na lanterna da chave, também foi rebaixado à Série D. Já o Paysandu é o segundo colocado do grupo, com 27 pontos.

O jogo – Mesmo jogando fora de casa, foram os paraenses que tiveram a primeira grande oportunidade do jogo. Aos 17, Tomas Bastos alçou na área, Nicolas desviou de cabeça e Edson espalmou para escanteio. Na cobrança, Caíque Oliveira desviou, na primeira trave, e fez o primeiro do Paysandu.

O Luverdense tentou reagir. Aos 26, Kauê tentou encobrir o goleiro do Paysandu e jogou pela linha de fundo. Aos 40, Goteira fez jogada individual, invadiu a área e tocou para trás. Antes da bola chegar em Tozin, Léo Baiano fez o corte e jogou para escanteio.

Logo na volta do segundo tempo, o Paysandu empatou. No primeiro minuto, Vinícius Leite foi lançado na ponta esquerda, avançou e foi derrubado por Abu, na entrada da área. Tomas cobrou a falta direto para o gol, por cima da barreira, e surpreendeu o goleiro do Luverdense.

Os mato-grossenses, no entanto, diminuíram, logo na sequência. Tozin recebeu na área e, com liberdade, chutou cruzado, sem chances para o goleiro do Paysandu. Aos 6, o Luverdense quase empatou. Jefferson tabelou com Goteira e chutou com força, da entrada da área. Mota defendeu. Aos 8, nova oportunidade para os donos da casa. Kauê tocou para Abu, que cruzou rasteiro. A bola passou com perigo na área.

Os mato-grossenses ainda tiveram outra chance de empatar. Aos 14, Juninho lançou Goteira, que, livre, tentou driblar o goleiro. O arqueiro, porém, levou a melhor e ficou com a bola. O balde de água fria para o LEC veio aos 17. Tomas, em cobrança de falta, alçou na área. Nicolas desviou de cabeça e fez o terceiro para o Papão da Curuzu.

Mesmo com o revés, o Luverdense seguiu tentando buscar o resultado. Aos 27, Kauê “chapelou” Caíque e bateu por cima do gol, com perigo. Aos 33, Douglas foi lançado na direita e cruzou de primeira na área. Tozin desviou de cabeça, mas jogou pela linha de fundo. Aos 45, Léo Goteira ainda arriscou chute da entrada da área. Mota defendeu em dois tempos.

