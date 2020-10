Maconha, óxi e cocaína são apreendidos em kit net em Tucuruí, nordeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A ação ocorreu durante o último final de semana. De acordo com a equipe da PM, o caso chegou por meio de uma denúncia anônima sobre a comercialização de entorpecentes em uma kit net. Os policiais aguardaram a chegada dos suspeitos no local para confirmar a denúncia.

Policiais militares apreenderam cerca de 800 gramas de gramas de maconha, 30 de óxi (cocaína oxidada) e outras 13,5 de cocaína em pó em Tucuruí, nordeste do Pará. A ação policial ainda resultou na prisão de dois homens e apreensão de uma certa quantia em dinheiro. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (12).

