Operação no combate a crimes ambientais e extração de madeira é realizada no sudoeste do PA

A operação ‘Forte Ruído’ está sendo realizada no município de Anapú, sudoeste do Pará com o objeto de combater crimes ambientais e a extração de madeira. Essa ação faz parte da operação ‘Verde Brasil 2’, que conta com a participação no Batalhão de Infantaria de Selva do Exército, Ibama, PRF e Força Nacional.

Houve um reforço para que fosse realizada essa operação no município de Anapú de militares que vieram de outros locais para participar dessa missão. Em Anapú estão sendo realizadas ações preventivas, e também repressivas aos infratores identificados como responsáveis pelos crimes ambientais, como o desmatamento ilegal e comércio irregular de madeira.

O Ibama está fiscalizando as madeireiras do município e já no primeiro dia de operação identificou uma empresa irregular. Cerca de 160 m³ de madeira foram apreendidos, além disso foram aplicadas duas multas que totalizaram R$ 360.000,00.

A operação causou revolta entre madeireiros, funcionários do setor e também comerciantes que disseram que esse tipo de ação prejudica a economia do município. Esses trabalhadores bloquearam a Br-230 localizada na Transamazônica no último sábado (10), onde eles pediam o encerramento da operação. Uma reunião foi realizada entre um grupo de manifestantes e os coordenadores da operação, mas a ação não foi encerrada.

