Mãe entrega filho traficante à polícia no DF

(Foto: © Pixabay)- Um traficante foi preso no último sábado (26) no Riacho Fundo II, no Distrito Federal, após a própria mãe denunciar à polícia onde estava escondida a droga. Conforme relata o portal Metrópoles, agentes suspeitaram da atitude de dois rapazes enquanto realizavam uma ronda na região. Por isso, os policiais militares pediram para ir até a casa de um deles, que já tinha antecedentes por tráfico de drogas.

Ao chegar ao local, os militares encontraram dois quilos de maconha escondidos sobre o forro de PVC no quarto do jovem. O local da droga foi apontado pela própria mãe do suspeito, por condenar o envolvimento do filho com o tráfico de drogas.

Além de ter relatado os detalhes do esconderijo aos policiais, a mulher teria providenciado uma escada com o vizinho para ajudar os agentes a encontrar a substância. O filho foi preso em flagrante e encaminhado para a 27ª Delegacia de Polícia. No local também foram apreendidos um montante não especificado em dinheiro e uma faca.

