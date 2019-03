ladrões invadem garagem de casa e furtam gasolina de carro

(Foto:© Reuters)- Bandidos entraram em uma casa, furaram o tanque de combustível de um dos carros e levaram cerca de 50 litros de gasolina nesta segunda-feira (28). O caso ocorreu no Bairro Nossa Senhora das Graças em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

Segundo o G1, a professora Simone Regina Ferreira, e o aposentado Fábio Henrique Ferreira, são irmãos e proprietários do veículo que foi danificado e furtado. O crime só foi percebido quando eles acordaram para ir ao hospital saber notícias da mãe, que estava internada.

“Levantamos de manhã e o cheiro era muito forte. Quando viemos retirar um dos carros, vimos uma poça de gasolina e uma garrafa pet cortada próxima ao carro” contou Simone.

A mulher tinha enchido o tanque de gasolina dias atrás em função da internação da mãe. “Teria mais de 60 litros, pois estamos com um carro de reserva. Como minha mãe está no hospital, estamos andando a pé para economizar para qualquer emergência”, disse.

