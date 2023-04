Mãe esfaqueia outra em escola de MG após briga entre os filhos

(Foto:Reprodução) – Uma mulher atacou a outra com golpes de faca após se encontrarem na Escola Estadual Joaquim Saraiva, em Uberlândia, na quarta-feira (26), para resolver uma briga entre as filhas delas.

O que aconteceu?

Uma das mães, de 36 anos, foi à unidade de ensino armada com uma faca e atacou a outra, de 34. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima sofreu apenas “lesões superficiais”. Segundo a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEEMG), a vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros;

A direção da escola havia convocado uma reunião com os responsáveis pelas alunas para tratar sobre uma briga entre elas. Segundo relatou a diretora à PM, “os ânimos ficaram exaltados e iniciou-se uma agressão” entre as mães. A profissional de ensino percebeu uma delas sangrando ao tentar separar a briga. A agressora fugiu;

A direção da escola afirmou que tomou as providências necessárias. Em nota, a SEEMG disse que “a escola é um ambiente democrático, pautado pelo exercício pleno do respeito e da cidadania, sem tolerância para atos e discursos que estimulem e promovam a violência”.

Já a mãe que foi atacada disse aos policiais que percebeu que a mulher portava uma faca quando a discussão ficou acalorada. A idade das filhas das mulheres não foi divulgada pela polícia.

Segundo a polícia civil, o caso foi registrado como lesão corporal na 4ª Delegacia de Uberlândia e orientou os envolvidos a comparecerem à unidade policial para propor representação criminal.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 29/2023/05:47:27 com UOL

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...