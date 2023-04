Suspeito investigado pela morte da própria esposa é preso em Marituba, na Grande Belém

Suspeito está à disposição da Justiça. — Foto: Ascom PCPA

De acordo com as investigações, no dia do crime, o indiciado, que residia junto à vítima, alegou que ela havia se engasgado com o jantar.

Um homem investigado pela morte da própria esposa foi preso em Marituba, na Grande Belém, na quarta-feira (26).

Segundo a Polícia Civil (PC), o mandado de prisão preventiva foi cumprido por meio de equipes da Divisão de Homicídios, referente ao crime, ocorrido em outubro de 2022, também em Marituba.

Com o avanço das diligências e o resultado do laudo de causa morte confeccionado pela Polícia Científica do Pará, foi representada a prisão preventiva do suspeito, que chegou a ser detido, mas colocado em liberdade posteriormente.

Após a conclusão dos procedimentos legais, o indiciado foi encaminhado ao Sistema Penitenciário do Estado, onde ficará à disposição da Justiça.

