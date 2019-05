Mãe joga filha de três anos pela janela do quinto andar e se joga em seguida

Foto: Reprodução – Uma mulher jogou a filha de três anos pela janela do quinto andar de um prédio e se atirou em seguida, no início da madrugada desta sexta-feira, 24. De acordo com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ambas as vítimas foram encaminhadas ainda com vida para o Hospital das Clínicas, por volta das 2h50.

O caso foi registrado em um prédio da Av. Corifeu de Azevedo Marques, na região do Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo.

Depois de ter jogado a filha, a mulher passou cerca de uma hora trancada no próprio apartamento e ateou fogo às cortinas. Ela não respondeu à tentativa de negociação dos bombeiros ou dos policiais militares, e se jogou.

Por:Estadão/João Ker, O Estado de S.Paulo

