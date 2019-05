Mães pedem apuração de maus tratos contra criança com autismo

(Foto:Via redes sociais)-Grupo diz que caso configura grave violação de direitos humanos e de pessoas com autismo

Em nota publica esta quinta-feira (23), após denúncias que maus tratos contra uma criança com autismo em uma clínica terapêutica de Castanhal, o Grupo de Mães Mundo Azul, entidade que congrega mães de crianças com autismo, definiu como “grave ocorrência de violações de Direitos Humanos e de Direitos da Pessoa com Autismo” o fato denunciado por uma família esta quinta nas redes sociais.

Segundo o Grupo de Mães Mundo Azul, as denúncias merecem “não somente o repúdio da sociedade, mas uma apuração minuciosa e punição exemplar para que tais ações não ocorram novamente”.

“Recebemos na data de hoje, 23 de maio de 2019, as estarrecedoras imagens de agressão explicita a uma criança já identificada em nossas redes como pessoa com autismo. O fato noticiado na mídia apresenta a ocorrência de violência física e psicológica em clinica terapêutica localizada no município de Castanhal.

O Grupo de Mães Mundo Azu estará atento e acompanhando os desdobramentos deste caso, exercendo assim o inalienável direito de toda mãe de exercer a proteção de seu bem mais precioso: nossos filhos! Mexeu com um, mexeu com todos!”, disse o grupo em seu comunicado.

A redação integrada de O Liberal segue apurando o caso e continua tentando entrar em contato com a clínica particular de Castanhal e com a família da suposta vítima de maus tratos.

