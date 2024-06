Maior evento de chocolate e cacau da américa latina acontece em Altamira

(Foto: Reprodução/designi)- No dia 13 de junho Altamira recebe a 3ª edição do Festival Internacional do Chocolate e Cacau (Chocolat Xingu) 2024, o maior evento do setor na América Latina. O encontro acontece no Centro de Eventos de Altamira Vilmar Soares, reunindo expositores e visitantes nacionais e internacionais, para falar sobre a cultura do cacau, que tem aquecido a economia do estado, referência na produção do fruto. Realizado pela terceira vez no município paraense, a programação do festival se divide entre palestras e cursos, valorizando e dando visibilidade ao cacau amazônico. Cacau amazônico ganha visibilidade e aquece economia local.

“A Kakao Blumenn (marca local) cresceu em função do Festival de Chocolate, porque foi no primeiro ano que a gente começou a ter visibilidade, que a gente começou a participar, a gente conseguiu expor e cada vez o crescimento da empresa cresce a cada dia que passa. Ano passado a gente vendeu muito chocolate, eu tenho uma expectativa boa para lá de 80 quilos de chocolate este ano”, relata a empresária Verônica Preuss, dona da marca.

Além dos produtores diretos do fruto, os efeitos desse aquecimento também podem ser sentidos por outros segmentos como o turismo da região, devido ao fluxo de visitantes. Esse cenário é reforçado por um dos gerentes de uma rede hoteleira local, que comemora a lotação dos quartos graças ao encontro. “O evento está atraindo um grande fluxo de turistas e visitantes, o que tem aumentado significativamente a ocupação dos nossos quartos, onde teremos 100% de ocupação até dia uns 10 dias após ao Festival”, afirma.

Sabor e visibilidade

Além dos olhos voltados ao festival e ao município, o paladar também deve ser um dos fortes deste encontro, como destacam sobre o cacau amazônico, chefs renomados e críticos gastronômicos que estarão presentes no festival. “No Chocolat Xingu terei a oportunidade de conhecer os produtores de chocolate da região de Altamira, que produzem essa amêndoa da Amazônia que é muito valorizada na Europa, por conta da sustentabilidade da produção e da alta qualidade”, comenta o chef português Pedro Araújo.

Serviço

A programação completa pode ser acessada no site oficial do evento, onde é possível se inscrever para as oficinas que serão ministradas.

Dias:

13 (19h às 22h)

14 e 15 (14h às 22h)

16 (14h às 20h)

Local: Centro de Eventos de Altamira Vilmar Soares

Entrada: Gratuita

