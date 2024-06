Droga que retém avanço do Alzheimer inicial é eficaz, afirma FDA

O grupo de consultores da FDA se manifestou no painel da agência e aprovou o relatório que indica que o medicamento retardou o avanço do Alzheimer em 60% dos pacientes (Foto: Freepik)

Os dados apresentados ao FDA são de um ensaio clínico envolvendo 1.736 pacientes com Alzheimer leve, com idades entre 60 e 85 anos.

A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) reconheceu por unanimidade, nesta segunda-feira (10/6), a eficácia do medicamento donanemab contra o Alzheimer. O grupo de consultores da FDA se manifestou no painel da agência e aprovou o relatório que indica que o medicamento retardou o avanço do Alzheimer em 60% dos pacientes em estágio inicial da doença.

Os especialistas concluíram que os benefícios do uso do donanemab superam os eventuais riscos associados. Embora a decisão final sobre a droga ainda não tenha sido tomada, o parecer favorável dos especialistas no painel aumenta as chances de sua aprovação pela FDA. A deliberação final estava inicialmente marcada para o início do ano, mas foi adiada.

Os dados apresentados ao FDA são de um ensaio clínico envolvendo 1.736 pacientes com Alzheimer leve, com idades entre 60 e 85 anos. A progressão da doença foi atenuada em 60% dos casos. Além disso, metade dos pacientes conseguiu interromper o tratamento após um ano de uso da droga, pois os depósitos cerebrais de proteínas danosas, que causam o Alzheimer, foram reduzidos.

Os resultados mais significativos foram observados em pacientes mais jovens e com a doença em estágio menos avançado. Apesar dos benefícios, foram registrados efeitos colaterais como inchaço cerebral (em 24% a 40% dos pacientes) e hemorragia cerebral (em 31% dos pacientes).

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2024/16:04:17

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...