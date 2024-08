Maior festival-escola de música clássica do país abre inscrições para edição de 2025

Foto: Reprodução | Festival Internacional de Música de Santa Catarina (Femusc) acontece de 12 a 25 de janeiro; músicos iniciantes e profissionais podem se inscrever até 1º de setembro; programação de MPB volta nesta edição

O Festival Internacional de Música de Santa Catarina (FEMUSC) abre inscrições para a 20ª edição do evento. O cadastro deve ser realizado até 1º de setembro. Inscrições e todas informações estão no site oficial: www.femusc.com.br . A oportunidade é para músicos iniciantes e profissionais. O evento acontece em Jaraguá do Sul (SC), de 12 a 25 de janeiro.

O Femusc é considerado o maior festival-escola de música clássica da América Latina e este ano trará mais de 50 professores de 10 nacionalidades diferentes para as aulas e apresentações. Entre os destaques estarão presentes em 2025, a maestrina de professora de regência orquestral Ligia Amadio, a professora de canto popular, Ligia Nestrovsky, o professor de voz e ópera Guenko Gurchev, a professora de violino Lucia Luque Coorreman, a professora de violoncelo Johanne Perron, entre outros. Este ano, o Femusc abre novamente a programação de MPB (Música Popular Brasileira) sob a coordenação do pianista, regente e arranjador Marcelo Ghelfi.

Para a edição de 2025 serão disponibilizadas um total de 340 vagas distribuídas da seguinte forma:

Para participar, os interessados devem encaminhar uma gravação, com repertório de livre escolha, de cinco a dez minutos de duração. Os candidatos de instrumentos de cordas devem ainda adicionar um movimento de obra não acompanhada de Bach (Suítes, Sonatas ou Partitas). A gravação deve ser disponibilizada via link, preferencialmente YouTube. Para o cadastro, é necessário também incluir os dados pessoais e um currículo resumido.

O Femusc também vai oferecer, na edição de 2025, 80 vagas para o Femusckinho, que envolve Iniciação à Musicalização e Música de Conjunto para crianças de 6 a 12 anos. Também com 80 vagas, o Femusc Jovem oferece classes instrumentais e em conjunto, e contempla jovens adolescentes de 12 a 17 anos. Para os músicos locais e amadores de 17 anos ou mais, interessados em participar do Femusc em um ambiente não-profissionalizante, há também o Femusc Jaraguá, que oferece classes de instrumentos orquestrais e oportunidade de tocar em orquestras. Interessados nesses cursos devem fazer inscrição a partir de novembro.

