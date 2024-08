‘Integral Mix’ participa da 57ª Feira Agropecuária de Paragominas no Pará

Foto: Divulgação | No evento, que ocorrerá de 10 a 18/08, serão divulgados os resultados da primeira prova de avaliação de desempenho das regiões Norte e Nordeste.

A Integral Mix, uma das maiores empresas de nutrição animal do Brasil, participará da 57ª Feira Agropecuária de Paragominas (Agropec). O evento ocorrerá de 10 a 18/08, no Parque de Exposições Amílcar Tocantins, em Paragominas (PA). Durante a feira, a empresa apresentará no seu estante as tecnologias desenvolvidas pelo Centro Integral de Nutrição de Pecuária de Corte (Cinpec). No dia 15/08, serão divulgados os resultados da primeira prova de avaliação de desempenho realizada nas regiões Norte e Nordeste.

“A participação da Integral Mix na Agropec reforça o nosso compromisso com a excelência e inovação no agronegócio brasileiro. Este evento é uma oportunidade para apresentarmos nossos avanços e soluções desenvolvidas para atender às necessidades específicas da Região Norte. Estamos muito entusiasmados em colaborar com outros líderes do setor e mostrar como a Integral Mix continua a ser uma referência em nutrição animal de alta performance”, afirma Marcos Lima, diretor da Integral Agroindustrial.

Ainda de acordo com Marcos Lima, durante o evento, haverá um espaço exclusivo para comercialização de animais que passaram por testes nas condições específicas da região Norte. “Esses animais foram avaliados e adaptados para garantir um desempenho ideal em ambientes desafiadores. Convidamos a todos para acompanharem a divulgação dos resultados da primeira prova de avaliação de desempenho realizada nas regiões Norte e Nordeste, que ocorrerá no nosso estande, no dia 15 de agosto”, destaca o diretor da Integral.

Agropec é uma das maiores feiras do país

Considerada uma das maiores feiras do país, a Agropec reúne cerca de 215 empresas, governos, entidades, artesãos e escolas, que expõem e comercializam produtos e serviços, gerando um volume de negócios superior a R$ 540 milhões, conforme dados da última edição. Para este ano, a expectativa é receber 200 mil visitantes nos oito dias de evento, que terão acesso a palestras ministradas por especialistas nacionais, que abordarão as novas tendências em agronegócio, novidades do mercado e tecnologias inovadoras que impulsionam o setor.

Sobre a Integral Mix

A Integral Agroindustrial é uma empresa de nutrição animal que está nas regiões Nordeste, Sudeste e Norte do país, com unidades fabris no Ceará, Bahia, São Paulo e Pará. Com um amplo portfólio de produtos para Aves, Bovinos, Equinos, Ovinos, Peixes, Pets e Suínos, a empresa aposta nas mais modernas tecnologias para fornecer uma nutrição de alta performance. Atualmente, a Integral Mix conta com mais de mil funcionários e está em constante processo de desenvolvimento, a fim de fortalecer sua presença em todo o território nacional.

Serviço:

‘Integral Mix’ participa da 57ª Feira Agropecuária do Pará (Agropec)

Local: Parque de Exposições Amílcar Tocantins – Paragominas, Pará

Data: 10 a 18 de agosto

Entrada: franca (exceto aos locais de shows)

Fonte: Impulsione Comunicação e Publicado por Jornal Folha do Progresso em 08/08/2024/13:06:50

