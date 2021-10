Mais de 100 mil litros de álcool etílico são apreendidos na região dos Carajás

Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreende dois caminhões que transportavam álcool etílico com nota fiscal irregular. — Foto: Sefa

Dois caminhões tanques transportavam a mercadoria, que teriam saído do Mato Grosso com destino a São Paulo, mas nota fiscal estava irregular.

Dois caminhões tanques que transportavam 115.528 litros de álcool etílico nesta quinta-feira (7), foram apreendidos pela Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que abordaram os transportadores na região dos Carajás, sudeste do estado. A mercadoria tinha nota fiscal irregular e foi avaliada em R$430 mil.

No comprovante fiscal apresentado constava que a mercadoria tinha saído do Mato Grosso com destino a São Paulo.

“Após analisarmos as notas fiscais, descobrimos que houve quebra de trânsito, ou seja, a rota de viagem era totalmente sem nexo com relação ao que estava descrito no documento fiscal. Se a mercadoria tinha saído do Mato Grosso com destino a SP não precisava ter passado em Marabá”, explica o coordenador da unidade fiscal de Carajás, Gustavo Bozola.

Foram acordados dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs) no valor de R$ 378,310 mil, referente a Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e multa.

Não houve prisões. Questionada pelo g1, a Sefa não informou se os condutores do veículo informaram qual seria o destino real da carga e qual a finalidade dela.

Os caminhões estão na unidade fazendária de Marabá a espera do recolhimento do tributo. A Sefa comunicou que notificou a Agência Nacional de Petróleo (ANP) sobre a apreensão.

Por g1 Pará — Belém

