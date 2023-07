Pará vira protagonista na defesa da Amazônia

Governador do Pará, Helder Barbalho, tem representado a Amazônia em eventos fora do país (Foto:Divulgação / Agência Pará).

Estado do Pará se prepara para receber grandes eventos internacionais sobre o meio ambiente que marcam um momento histórico para a Amazônia

O estado do Pará, em uma trajetória histórica, está se consolidando como um protagonista-chave na defesa da Amazônia e do meio ambiente. Neste mês de agosto, a capital paraense se prepara para receber dois eventos internacionais de grande relevância, o “Diálogos Amazônicos” e a Cúpula da Amazônia, que irão ocorrer no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia. Espera-se que cerca de 10 mil pessoas passem pelo local entre os dias 4 e 9 de agosto.

Antes das reuniões oficiais, Belém será palco de uma vasta programação de plenárias dedicadas a ouvir as demandas da sociedade civil sobre questões ambientais. Organizados pelo Governo Federal, com o apoio do Governo do Pará, os eventos marcam um momento significativo para o estado e para Belém, que será a sede da COP 30 em 2025.

Os “Diálogos Amazônicos” fornecerão uma plataforma para a sociedade civil, incluindo movimentos sociais, academia, povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, para expressar suas necessidades e contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias para a região. Os resultados dessas discussões serão apresentados na reunião dos chefes de Estado, marcando um avanço notável na inclusão e na abertura de espaço para o diálogo.

Os eventos surgem em meio aos esforços conjuntos dos governos federal e estadual para reconstruir as políticas públicas para a região amazônica. A Cúpula da Amazônia será um marco crucial neste esforço, representando a maior iniciativa internacional do Brasil em 2023.

Segundo Mauro O’de Almeida, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, “Este é um momento histórico para o Brasil, para o Pará e para Belém. Estamos nos preparando para apresentar nossa casa e compartilhar o que estamos fazendo para mantê-la em pé”.

A reunião oficial da IV Reunião de Presidentes dos Estados Parte no Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) contará com a presença dos presidentes do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, bem como outros chefes de Estado convidados. O objetivo é debater a cooperação entre os países amazônicos e países parceiros no desenvolvimento sustentável da região.

Fonte:Amazônia Online Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2023/10:46:07

