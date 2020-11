Mais de 11 mil garrafas de cachaça são apreendidas em Marabá, no Pará

Sefa apreende mais de 11 mil garrafas de cachaça em Marabá — Foto: Ascom Sefa

Cachaça estava escondida em caminhão com produtos hortifrutigranjeiros oriundos da cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Carga foi avaliada em R$ 35,964 mil.

A Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreendeu na sexta-feira (6) 11.988 garrafas de cachaça sem documento fiscal, escondidas dentro de um caminhão baú em Marabá, no sudeste do estado. De acordo com a Sefa, a mercadoria estava escondida para tentar evitar o pagamento do imposto estadual.

O flagrante ocorreu durante fiscalização realizada pela unidade fazendária de controle de mercadorias em trânsito de Carajás, no km 09 da rodovia Transamazônica. A cachaça, que não tem destinatário conhecido, foi avaliada em R$ 35,964 mil e a autuação, ainda não recolhida, foi fixada em R$ 19,420 mil, somando o imposto estadual e a multa.

No total, foram apreendidas 999 caixas de cachaça em garrafas pet de 500 ml. A carga estava escondida no meio de produtos hortifrutigranjeiros oriundos da cidade de Anápolis, no estado de Goiás.

“Devido ao peso do caminhão as autoridades fiscais desconfiaram que havia alguma mercadoria, além do declarado no caminhão, e foi feita a vistoria no veículo, quando a mercadoria sem nota foi localizada”, explicou o coordenador da unidade, Volnandes Pereira.

Por G1 PA — Belém

