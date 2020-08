Mais de 2 mil caixinhas de cerveja são apreendidas em Alenquer, no PA

Caminhão com caixinhas de cerveja foi apreendido após denúncias — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Responsáveis pelo caminhão com a carga não apresentaram a nota fiscal de toda a mercadoria.

Após denúncias, a Polícia Civil de Alenquer, no oeste paraense, apreendeu uma carga de aproximadamente 2 mil caixinhas de cerveja. As bebidas, que estavam sendo transportadas em um caminhão, não tinham nota fiscal, e foram levadas para delegacia de Polícia Civil.

Segundo a delegada Fabíola Rabelo, as denúncias davam conta de que seria transportada uma grande quantidade de bebidas alcoólicas de forma irregular, sem procedência, o que foi constatado por volta das 19h de quarta-feira (26), quando foi encontrado, no bairro São Cristóvão, um caminhão que estava carregado com a mercadoria.

Carga apreendida foi levada para delegacia de Polícia Civil de Alenquer — Foto: Polícia Civil/Divulgação

O veículo foi apreendido, mas não foi feito o flagrante pois os responsáveis não estavam presentes no momento da abordagem. Nesta quinta-feira (27), os responsáveis compareceram à delegacia, mas não apresentaram a nota fiscal de toda a mercadoria, alegaram que o restante dos documentos chegaria via e-mail. De acordo com a delegada, os procedimentos devem ser concluídos após a chegada dessas outras notas.

“É uma sonegação fiscal, em tese, da parte da mercadoria que não tem nota, que deve ser instaurado o procedimento dessa mercadoria. O restante, que está tudo normal, será devolvida”, disse a delegada.

Por Tracy Costa e Geovane Brito, G1 Santarém — PA

