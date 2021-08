Mais de 200 quilos de crack e maconha são apreendidos em Palestina do Pará

Drogas apreendidas pela polícia em Palestina do Pará — Foto: PM/Divulgação

Droga estava dentro de carro flagrado na BR-230. Ocupantes do veículo fugiram para área de mata.

Mais de 200 quilos de drogas foram apreendidos em Palestina do Pará, no Sudeste do estado, na noite de quarta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, foram 80 pacotes de craque e 75 de maconha e esta é a maior apreensão feita pelo segundo Comando de Policiamento Regional na região. A polícia encaminhou as drogas para perícia e investiga o caso.

Após denúncias, os militares flagraram os entorpecentes dentro de um carro estacionado na margem da BR-230. O veículo ainda estava ligado, mas sem os ocupantes, que estavam próximos e fugiram a pé para uma área de mata quando viram os policiais.

Os 80 pacotes de crack e os 75 de macona somaram 235 quilos de droga, segundo a Polícia Militar, que encaminhou os tabletes e o carro para Delegacia de Polícia Civil de São Domingos do Araguaia. Até a manhã desta quinta-feira (19) nenhum suspeito foi preso.

Por G1 PA

