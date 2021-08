PRF apreende 32,5 metros cúbicos de madeira irregular em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Policiais rodoviários federais encontraram 32,5 metros cúbicos de madeira ilegal serrada, sendo transportada por caminhão em Marabá, sudeste do Pará. O flagrante ocorreu na terça (17), por volta das 21h, no KM 323 da BR-155.

You May Also Like