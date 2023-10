ICMBio notifica posseiros da Flona Jmanxim para retirar o gado e sair; prefeito convoca reunião de emergência para debater assunto

(Foto:Via WhatsApp)- Equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) e da Força Nacional estão em uma operação, para notificar e retirar os posseiros da área de preservação ambiental, Floresta Nacional do Jamanxim, na região de Novo Progresso.

Conforme informações de moradores , uma equipe do ICMBio, esta na companhia da Força Nacional notificando os posseiros para retirar o gado, o prazo é de 30 dias.

Moradores já foram notificados. (veja abaixo)

A medida vem assustando os moradores, que aguardam uma redefinição da área protegida.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso, tentou conversar com fiscais ambientais na cidade, mas não teve êxito. Em conversa nos bastidores com oficial, relatou para reportagem que a proposta do Governo é fazer com que os posseiros saiam espontaneamente do local, uma vez que eles continuem na área implicará em crime de invasão de terra da União. O ICMBio, não divulgou para imprensa a operação, mas pelo ocorrido a ação iniciou e já notificou os ocupantes irregulares para que retirem o gado e depois vem a retirada dos posseiros da Unidade de Conservação.

A operação acontece nos limites norte da Floresta Nacional do Jamanxim e segundo moradores se estende para o Projeto de Assentamento PDS- Terra Nossa, em Novo Progresso e Altamira.

De acordo com a informação, a equipe de fiscalização do ICMBio está realizando notificações para retirada do gado. A notificação para que os ocupantes deixassem a área não está sendo feita.

Moradores da Flona relatam que em algumas propriedades, a cerca foi destruída pelos fiscais ambientais; veja abaixo

O Prefeito de Novo Progresso convocou reunião em caráter de urgência para debater o assunto para amanhã (quinta-feira -19).

Assista vídeo Clique no link:https://www.youtube.com/shorts/oHmmdhIr3Tg

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/10/2023/13:13:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...