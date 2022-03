Policiais da 1ª CIPAMB encontraram 123 m³ de madeira beneficiada e 80 m³ de madeira em tora no local — (Foto: Divulgação/1ª CIPAMB)

Mais de 200m³ de madeira são apreendidos e serraria é desativada na região do Chapadão

Flagrante ocorreu na manhã de quarta-feira (16). Proprietário da serraria clandestina não foi localizado.

Uma serraria clandestina foi desativada pela 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental (1ª CIPAMB), na região do Chapadão em Santarém, Oeste do Pará. Durante o flagrante realizado na manhã de quarta-feira (16), foram encontrados 123 m³ de madeira beneficiada e 80 m³ de madeira em tora.

A operação Cálice tem objetivo de reprimir crimes ambientais na região oeste do estado, com foco no combate ao desmatamento e beneficiamento de madeira ilegal.

Diante das investigações, a 1ª CIPAMB foi até o local que estava sendo investigado para confirmar as denúncias. Após a constatação de que o local operava sem autorização, a madeira foi apreendida.

Jornal Folha do Progresso em 05/03/2022/07:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

https://www.folhadoprogresso.com.br/avamec-disponibiliza-especializacoes-lato-sensu-gratuitas-para-professores/

Curtir isso: Curtir Carregando...