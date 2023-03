Moradores correm após ataque de porcos do mato em Itaituba

A notícia se espalhou rápido, e muita gente achou até divertida a história registrada na última semana em Itaituba, Sudoeste do Pará.

“Disque tinha uns 150 porco aí andando até por dentro da cidade, aí na 29ª chamaram até o bombeiro para pegar os porcos que tavam entrando dentro dos, quintal.”

O número exato de animais ninguém consegue confirmar, mas o registro é real, e aconteceu na área rural de Itaituba, bem próximo à cidade.

A região é conhecida por abrigar dezenas de chácaras, pequenas propriedades rurais onde vivem famílias de produtores. Os animais apareceram durante a madrugada e começaram a destruir os galinheiros e o barulho assustou as famílias.

Pela manhã foi possível ver quem, ou o quê estava causando todo aquele barulho e logo que eles perceberam que se tratava de porcos-do-mato, começou a correria.

Assista ao video clique no lik:https://www.instagram.com/reel/CppteYdO2lc/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c87d6269-7375-4e83-9aa7-6d7489c26f66

A correria foi geral. As crianças ficaram assustadas e os adultos tentaram afugentar os porcos para que eles fugissem. Mas o barulho das motos só piorou a situação e vários animais invadiram os quintais das casas, e com medo de serem atacados os moradores acionaram o corpo de bombeiros.

Os militares tiveram trabalho para expulsar os animais. Ariscos, eles corriam rápido demais, e ninguém conseguia alcançá-los. Apesar do susto, não houve registro de ataques aos moradores.

Os bombeiros conseguiram expulsar alguns animais, e pelo menos três foram capturados pelos moradores e foram abatidos. De acordo com os moradores, essa é a primeira vez que uma invasão desse tipo é registrada na região.

A carne dos animais que foram abatidos foi distribuída entre a comunidade. Os bombeiros alertaram os moradores para não tentarem lidar sozinhos com os animais e em caso de novos incidentes, que eles entrem em contato com as autoridades imediatamente.

Por:Jornal Folha do Progresso em 11/03/2023/11:06:16

